Агенция „Пътна инфраструктура“ поетапно и пропорционално разплаща най-старите задължения на фирмите-изпълнители, съобщиха председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров и Людмила Елкова, член на УС на АПИ, на среща със служители на ДЗЗД „Автомагистрали 2018“.

Дружеството е подизпълнител на „Автомагистрали“ ЕАД и има договор с държавната строителна фирма за поддържането на участъка от АМ „Тракия“ между 106-ти и 359-ти км. Представителите на дружеството посочиха, че държавата им дължи около 2,5 млн. лв. за извършеното зимно поддържане през миналия сезон.

Ръководството на агенцията подчерта, че около 600 млн. евро неразплатени сертифицирани задължения за дейности, извършени от 2024 г. до момента, са заварили при встъпването си в длъжност преди два месеца.

"Анализирали сме ситуацията и веднага след като беше приет и обнародван Законът за държавния бюджет поетапно и пропорционално се разплащат първо най-старите задължения към бизнеса, съобразно лимитите на Министерството на финансите", обясни Елкова, цитирана от пресцентъра на АПИ.

„Автомагистрали“ ЕАД от своя страна има задължението да се разплати със своите подизпълнители. Работим, за да се въведе ред и балансираност на плащанията за извършените и приети дейности, категорични са от ръководството на АПИ.