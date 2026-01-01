Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че танкер за суров петрол е бил ударен късно снощи от неидентифициран снаряд на 4 морски мили (около 7,4 км) източно от бреговете на Оман, предаде Ройтерс.

За удара е съобщил капитанът на плавателния съд. По думите му целият екипаж на танкера е в безопасност.

Инцидентът е станал в Ормузкия проток, в близост до северния край на Оман, недалече от стратегическия ексклав Мусандам на султаната, отбелязва ДПА.

Според Британската служба за морски търговски операции в този момент корабът се е намирал на по-малко от 8 км от брега.

До този момент няма съобщения за петролен разлив край бреговете на Оман или екологични последствия.

Властите разследват инцидента.