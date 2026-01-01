Жълт код за слана е обявен за девет области в Западна и част от Централна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупредителният метеорологичен код е в сила за областите Монтана, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Ловеч и Габрово.

Според прогнозата за времето в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1°-3° на места в котловините и високите полета до 11°-13° на югоизток, в София - около 2°. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София - около 19°.

НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина на страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

През следващите дни вятърът и в Източна България ще отслабне и ще е слаб до умерен, най-често от изток-североизток. В останалата част от страната ще е предимно слаб, от изток-югоизток, временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5° и 10°, по-ниски в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20° и 25°. Във вторник от запад на изток ще има временни увеличения на облачността, висока и средна. Минималните температури ще са малко по-високи, дневните - без съществена промяна.

В сряда отново над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, там и температурите ще останат малко по-ниски.

В четвъртък облачността от запад-югозапад ще се увеличи и след обяд на места в Западна България ще превали. Вятърът ще се завърти от юг-югозапад.

В петък ще има променлива облачност, на места отново ще превали. Вятърът ще се смени със запад-северозападен. Ще остане все още сравнително топло за периода.