България днес посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад „Княз Александър I“ в София, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

България-Гърция

Министър-председателят Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Солун за церемонията по предаването на тленните останки на българския цар Самуил.

В състава на делегацията са заместник министър-председателят Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев. От гръцка страна ще участват премиерът Кириакос Мицотакис и министърът на културата Лина Мендони. На церемонията се очаква да присъстват и представители на академичната общност, сред които проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

Премиерът Радев се очаква да пристигне в Музея на византийската култура в Солун около 10:30 часа местно време, където двамата с гръцкия премиер Мицотакис ще направят съвместни изявления. След това ще започне официалната церемония по предаването на останките и размяната на приемно-предавателните протоколи. В нея ще участват министрите на културата на България и на Гърция - Евтим Милошев и Лина Мендони. Гръцкото министерство на културата потвърди, че протоколите ще бъдат подписани в музея в присъствието на премиерите на двете страни.

Споразумението между София и Атина предвижда Гърция да предаде на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил (997–1014 г.), открити в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

Държавна церемония, почести, изтребители и салюти

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат прибрани в България с военно-транспортен самолет „Спартан". След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12:30 ч. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан“. От Летище „Васил Левски“ – София до площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

На церемонията „България посреща цар Самуил" ще присъства президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Шествие, филтровъчни пунктове и организация на движението в центъра на София

Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил, съобщи Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Около 10:00 ч. поетапно ще бъде ограничено движението по бул. „Цар Освободител“ в участъка между улиците „Дунав“ и „Раковски“, като в района ще има зона за провеждане на официалната част на събитието.

Ще бъдат обособени две зони. В първата ще се състои официалната част, като достъпът ще бъде контролиран от полицейски служители. Във втората зона ще бъдат допускани граждани след избирателна проверка на определени места. Няма да бъдат допускани хора с вещи и предмети, които могат да застрашат живота и здравето на присъстващите, сред които стъклени бутилки, метални палки и други забранени предмети.

Около 12:00 ч., в зависимост от хода на събитието и пристигането на самолета с тленните останки на цар Самуил, ще бъде ограничено движението по маршрут от летище „Васил Левски“ София, по ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Раковски“. Ограничението ще бъде за минимално необходимото време, за да не се натоварва допълнително трафикът. По думите на главен инспектор Иван Георгиев движението се очаква да бъде възстановено най-късно около 13:30 ч., с изключение на участъка на бул. „Цар Освободител“ между ул. „Раковски“ и бул. „Дондуков“.

След приключването на церемонията, което се очаква да бъде около 13:20-13:25 ч., ще има шествие с тленните останки на цар Самуил. То ще премине по бул. „Цар Освободител“, наляво по „Раковски“, надясно по ул. „Оборище“, наляво по ул. „Париж“ и ще влезе през входа на храм „Света София“.

Гражданите няма да могат да се движат заедно със шествието по пътното платно, но ще могат да се придвижват по тротоарите. При голямо струпване на хора движението по тях може да бъде затруднено, посочи Георгиев.

От Столична община съобщиха, че от 12:00 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забраняват влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по редица улици и булеварди в централната част на София.

Ограниченията ще обхванат ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, бул. „Брюксел“ между ул. „Мими Балканска“ и бул. „Цариградско шосе“, както и бул. „Цариградско шосе“ между бул. „Брюксел“ и бул. „Васил Левски“. Ще бъде ограничено движението и по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Временната организация включва също улиците „Леге“, „Княз Александър I“, „Дякон Игнатий“, „Георги Бенковски“, „6-ти септември“, „Цар Шишман“, „15-ти ноември“, „Оборище“, „Московска“, „Георги С. Раковски“, „Дунав“ и „11-ти август“ в посочените от Столичната община участъци.

От 12:00 часа се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, само на разрешените за това места.

От 13:50 часа до 14:20 часа се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от пл. „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“, допълват от Столична община.

Радев: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави

Министър-председателят Румен Радев обяви във вторник „историческото споразумение за връщане на тленните останки на цар Самуил". По думите му стремежът на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро, където е била лятната резиденция на Самуил.

Румен Радев отбеляза, че вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил.

„На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност на премиера на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни“, каза Радев и изтъкна, че днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави, а общото им членство в ЕС спомага всяка от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.

По-късно същия ден министрите на културата на България и Гърция подписаха споразумение за взаимно предоставяне на реликви с историческа стойност.