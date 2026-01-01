Повдигнаха обвинение на 24-годишния мъжа, пребил жестоко 5-годишното си дете в ботевградското село Новачене, съобщиха от полицията.

На 12 август е подаден сигнал от Дирекция „Социално подпомагане“-Ботевград за извършено домашно насилие спрямо детето.

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Насилието е извършено на 11 август от мъжа, с когото майката на момченцето живее на семейни начала. Пострадалото дете е настанено в болница - с тежка черепно-мозъчна травма и с опасност за живота.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и мярката му за задържане е удължена до 72 часа. Припомняме, че след побоя е задействан координационен механизъм. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

По думите ѝ действията на институциите ще бъдат насочени както към непосредствената закрила на децата, така и към работа със семейството с цел предотвратяване на подобни случаи.

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По първоначална информация във вторник около 5:00 сутринта 24-годишният Георги е засечен на камери да води босото дете към местност близо до Новачене. „Такива са слуховете. Доколкото разбрах се напикавало и искал да го изплаши по този начин, за да спре”, каза кметът Катя Петрова, предава NOVA .

Според бабата по обед Георги се обадил, казал къде са с детето и ги извикал да отидат да го приберат. „При някакъв мост и в голям трап. Майката Ванеса отива, влиза в този трап и го изкарва”, казва бабата Марияна Георгиева. Георги пък обяснил, че без да иска го бутнал.

Местните твърдят, че мъжът и майката на момчето са употребявали наркотици. Чували са също, че и друг път Георги е посягал на 5-годишното момче.

Лекарите, приели детето, не сдържали сълзите си. „Бяхме потресени. Екипът бяхме повече жени и малко емоционално подходихме на ситуацията”, казва д-р Снежана Христова.