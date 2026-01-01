Инцидент е станал в кубратското село Беловец, при който 17-годишно момче е пострадало след падане от височина около 3 метра. Сигналът за случилото се е подаден около 17:20 часа на 12 август от 22-годишния му брат. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Тежък инцидент в центъра на София: Момче падна от сградата на НДК, с опасност за живота е

По време на ремонтни дейности по покрива на къща в селото момчето, което не е участвало в работата, се качило на плоча и паднало от около 3 метра височина.

Мъж е с опасност за живота след падане от покрив в Гара Лакатник

Пострадалият е транспортиран в УМБАЛ „Канев“ в Русе, където е установено, че е със счупен шиен прешлен.

По случая се води предварителна проверка по чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс.