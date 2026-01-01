Парапет се срути от сградата на НДК. При инцидента е пострадало момче на 14 години, то е паднало от почти 5 метра височина.

Тежкият инцидент стана около 17 ч. този следобед.

Противоречиви са данните за инцидента.

Приятели на момчето разказват, че то е било блъснато срещу парапета и така той се е откъртил, момчето е паднало заедно с парапета. Според друга версия момчето е седяло на парапета и така той се е откъснал.

Детето е транспортирано в "Пирогов" в много тежко състояние с опасност за живота в кома. Настанено е в детска противошокова зала.

Причините за инцидента се изясняват.