Лятната ваканция е време за игри, приключения и повече време със семейството. Но когато навън е прекалено горещо или времето не позволява разходки, родителите често се изправят пред въпроса: „С какво да занимая детето у дома?“
Добрата новина е, че забавлението не изисква скъпи играчки или специална подготовка. С малко въображение домът може да се превърне в истинска площадка за игри и открития.
Лов на съкровища
Скрийте малък предмет или играчка и оставете лесни указания, които детето да следва. За най-малките могат да бъдат използвани картинки вместо текст.
Цветна мисия
Изберете цвят и помолете детето да намери колкото се може повече предмети в дома в същия цвят. Играта развива наблюдателността и познаването на цветовете.
Постройте крепост
Одеяла, възглавници и няколко стола са напълно достатъчни за създаването на приказна крепост, в която може да се четат книжки или да се организира пикник.
Домашна боулинг зала
Подредете празни пластмасови бутилки и използвайте мека топка. Детето ще се забавлява, а междувременно ще упражнява координацията си.
Прескачане на препятствия
Направете мини трасе с възглавници, играчки и ленти на пода. Малчуганите обожават подобни предизвикателства.
Театър с плюшени играчки
Любимите играчки могат да се превърнат в герои от приказка. Детето може да измисля сюжети и диалози, като така развива въображението си.
Балони във въздуха
Надуйте балон и си поставете задача той да не докосва пода. Простичка игра, която носи много смях.
Рисуване с пръсти
Децата обичат да творят. Използвайте безопасни бои и оставете въображението им да работи.
Познай звука
Скрийте различни предмети и ги използвайте, за да създавате звуци. Детето трябва да познае какво чува.
Танцово парти
Пуснете любима музика и организирайте семейно танцово състезание.
Малък готвач
Позволете на детето да помогне при приготвянето на плодова салата или сандвичи. Така играта се превръща и в полезно умение.
Пъзели и сортиране
Подреждането на форми, цветове и предмети е чудесно занимание за по-малките деца.
Риболов в хола
Направете въдица от връв и пръчка, а от картон изрежете цветни рибки.
Сапунени мехури на балкона
Една от любимите летни игри, която никога не омръзва.
Семейно четене
Понякога най-хубавото приключение се крие в страниците на интересна детска книжка.
Защо игрите са толкова важни?
Чрез играта децата учат, развиват двигателните си умения, въображението и социалните си способности. Освен това съвместните занимания създават ценни семейни спомени, които остават за цял живот.
Най-важното е игрите да носят радост. Не е необходимо всичко да бъде перфектно организирано – понякога именно най-простите идеи се превръщат в най-любимите детски забавления.