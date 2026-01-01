Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили може „съвсем скоро“ да нанесат удар по планината Пикакс – силно укрепен подземен обект в Иран, за който Израел подозира, че се използва за съхранение на част от запасите от високообогатен уран и модерни центрофуги за обогатяване.

Какво представлява планината Пикакс?

Планината Пикакс (Pickaxe Mountain) е силно укрепен подземен комплекс, разположен в централната част на Иран, на около 1,6 км южно от ядреното съоръжение в Натанз. Районът е в непосредствена близост до един от основните центрове на иранската програма за обогатяване на уран, който вече беше обект на удари от Израел и САЩ.

Изграждането на комплекса започва през 2020 г. Иран уведомява Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че там ще бъде разположено предприятие за сглобяване на центрофуги, използвани за производството на ядрено гориво.

Според експерти строителството все още не е напълно завършено, а голяма част от комплекса се намира дълбоко под земята.

Има ли там обогатен уран?

Според израелското разузнаване след израелските удари през юни миналата година Иран е преместил в планината Пикакс част от запасите си от високообогатен уран, както и модерни центрофуги. Информацията бе потвърдена пред CNN от израелски източник, запознат със случая.

По време на 12-дневната война Израел атакува ядрените обекти в Натанз, Исфахан и Фордоу, а САЩ впоследствие се включиха с удари по същите цели, използвайки тежки противобункерни бомби. Тогава Тръмп заяви, че ядрените способности на Иран са били „унищожени“.

Планината Пикакс обаче не беше сред атакуваните цели.

По-късни оценки на американското разузнаване и експерти на ООН сочат, че въпреки сериозните поражения части от иранската ядрена програма са останали непокътнати.

CNN съобщи още, че Иран е предприел допълнителни мерки за защита на запасите си от уран, като е срутил част от тунелите към комплекса и е поставил експлозивни устройства на входовете.

Въпреки това Тръмп постави под съмнение израелските оценки. Попитан дали Иран е преместил центрофуги и обогатен уран в Пикакс, той отговори: „Нямаме това документирано.“

Може ли обектът да бъде унищожен?

Военните анализатори не са единодушни дали комплексът може да бъде успешно поразен.

Според експерта по неразпространение на ядрените оръжия Андреа Стрикър САЩ трябва да неутрализират съоръжението, за да предотвратят евентуално възстановяване на иранската програма за обогатяване на уран.

Доклад на Института за наука и международна сигурност (ISIS) посочва, че въпреки силната защита обектът има потенциални уязвимости. Сред тях са системите за вентилация, електрозахранване, охлаждане, снабдяване и достъпът на персонала – инфраструктура, която би могла да стане цел на военна операция.

Други експерти обаче са по-скептични. Според Джеймс Актън, съръководител на програмата за ядрена политика към фондация „Карнеги“, дълбочината на комплекса прави пълното му унищожаване изключително трудно. По думите му най-вероятният резултат от евентуална атака би бил срутване на входните тунели, което временно би ограничило достъпа до съоръжението, но няма да го извади окончателно от строя.

„Това няма да промени правилата на играта“, коментира Актън.