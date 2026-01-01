Американските сили съобщиха, че са започнали да нанасят удари срещу Иран, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е 11-ата поредна нощ на американски атаки срещу иранска територия.

"Ударите имат за цел да продължат да подкопават способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток", се посочва в публикация на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОН) в "Екс".

Ирански медии съобщиха, че в противовъздушната отбрана в Техеран е активирана, за да се справи с "вражески цели".

Според полуофициалната новинарска агенция "Тасним" няколко експлозии са били чути в района на град Сирик в Южен Иран, както и на запад от град Табриз в Северозападен Иран.

Съобщава се и за силен взрив, който е бил чут в някои части на град Бушер в Югоизточен Иран. По първоначални данни става дума за американски удари срещу две локации в района.