Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и други представители на партията с нови критики към управляващите след получената нота от Иран и предложението на правителството за даване на разрешение за разполагане на американски самолети цистерни на авиобаза „Безмер“.

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"В последните един-два дни колегите от "Прогресивна България" наглеят по един безобразен начин", каза той. Борисов припомни думите на премиера Румен Радев, че американските самолети в България ще бъдат "изгонени", защото застрашават националната сигурност, а преди дни е предложил "мнозинството в НС" да реши.

"Цялата им наглост стигна до там, че тарикатите от Ямбол гласуваха "против" на военна комисия на разполагане на самолетите в Ямбол. Или да си стегне Радев своята парламентарна група веднъж завинаги да си поемат отговорността, а не министърът на отбраната (Димитър Стоянов) да обяснява, че не знаел какво ще каже мнозинството и той не бил част от него. Като не си от мнозинството защо си министър от "Прогресивна България", запита Борисов.

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Той припомни официалната позиция на Министерството на външните работи след получената нота от Иран, че страната ни не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. В позицията се казва още, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток". Христо Гаджев от ГЕРБ допълни, че управляващите искат от НС да се гласува "включване във военна операция за действия в Близкия Изток".

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"Това е същото като с Украйна - премиерът в Париж говори едно, външната министърка говори друго. Сега военният министър иска от нас да подкрепим военна операция в Близкия Изток, а тя ни пише, че не подкрепяме нищо", обясни Борисов.

По думите му от "Прогресивна България" трябва да поискат официална подкрепа от партиите, а президентът Илияна Йотова да Консултативен съвет за национална сигурност където да се чуят позициите, да се прочетат нотите, да се каже всичко, което по думите му, сега е скрито от обществото.

"Йотова незабавно да свика КСНС, искаме да бъдем информирани. ГЕРБ е следвала своя стратегически партньор САЩ и ЕС. Ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ, те лъжат безобразни, че ние сме виновни. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност", каза Борисов.

Той припомни, че когато министър на отбраната е бил Атанас Запрянов, в кабинетите "Желязков" и служебния "Гюров", от ГЕРБ са носели цялата отговорност. Лидерът на ГЕРБ прочете думи на Радев от март тази година, когато е казал, че ударите срещу Иран създават реален риск за България.

Припомняме, че във вторник говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран". Предупреждението идва, след като българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на американски самолети във военновъздушната база в Безмер.

Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".