Министерство на външните работи (МВнР) излезе с позиция, след като получи нота от посолството на Ислямска република Иран във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на ВВС на САЩ на летище „Безмер“.

Иран с предупреждение към България

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА. Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".

"Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток", посочиха в позиция от Външното ни министерство след получената нота от Иран.

"Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта", допълниха още от МВнР.

8 американски самолета и 250 военни в Безмер: Комисията по отбрана в НС даде зелена светлина

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на американски самолети във военновъздушна база "Безмер".

Проектът на решение бе внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли. Той бе представен на комисията от министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Предложението на правителството бе свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Става дума за до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ.