Множество сигнали на граждани за измамни съобщения от името на „Пътна полиция“ са регистрирани в ОД на МВР-Силистра през последните дни, съобщиха от полицията.

Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS предимно от номера в чужбина, започващи с кодове + 63… и +44. В тях се съдържат уведомления за натрупани парични задължения от наложени глоби по фишове или актове, както и предупреждения, че ако сумите не бъдат платени веднага ще последват по-сериозни санкции.

ОД на МВР-Силистра

Съобщенията съдържат линк, препращащ към фалшив уебсайт, визуално копиращ Портала за електронни услуги на МВР или платформа за плащане, където се изисква въвеждане на лична или банкова информация. Целта е източване на сметка, кражба на данни или заразяване на устройството.

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Важно е гражданите да знаят, че МВР не изпраща съобщения от мобилни номера в чужбина. Затова не отваряйте линкове от съмнителни SMS-и. Не въвеждайте лични и банкови данни, докато не сте сигурни какво и на кого плащате

ОД на МВР-Силистра

Проверявайте електронни фишове само през официалните канали на институциите. Проверка на задълженията може да се направи по всяко време чрез Портала за електронни административни услуги на МВР - https://e-uslugi.mvr.bg/services .

Ако вече сте отворили линка или въвели исканата информация, сменете паролите си. Проверете наличността на банковата си сметка и се свържете с банката си. Проверете устройството си за злонамерен софтуер.