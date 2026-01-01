35-годишна българска гражданка е била убита при нападение с нож в игрална зала в германския град Нюрнберг. По случая е задържан 45-годишен ирански гражданин, а германските власти разследват престъплението като убийство, пише inFranken.de, позовавайки се на информация от Полицейското управление на Средна Франкония.

Трагичният инцидент е станал в неделя около 11:15 ч. в игрална зала на улица „Есенвайнщрасе“ в квартал Тафелхоф. След сигнал за конфликт между мъж и жена на място пристигнали полицейски екипи, които открили 45-годишен мъж, въоръжен с нож. Той е бил обезвреден и арестуван на място.

Минути по-късно полицаите намерили в игралната зала тежко ранената 35-годишна жена, която работела като служителка в обекта. Незабавно са започнати реанимационни действия, но въпреки усилията на медиците тя е починала на място вследствие на нанесените прободни рани. Аутопсията е потвърдила, че смъртта е настъпила в резултат на нараняванията с нож.

Според полицията заподозреният е бил посетител на игралната зала. Засега не е ясно дали той и жертвата са се познавали предварително, както и какъв е мотивът за нападението. Разследването се води от отдел „Убийства“ към криминалната полиция в Нюрнберг под надзора на прокуратурата в Нюрнберг-Фюрт.

Срещу 45-годишния иранец е поискан постоянен арест, а разследващите продължават да разпитват свидетели и да изясняват всички обстоятелства около престъплението.