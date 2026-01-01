35-годишна българска гражданка е била убита при нападение с нож в игрална зала в германския град Нюрнберг. По случая е задържан 45-годишен ирански гражданин, а германските власти разследват престъплението като убийство, пише inFranken.de, позовавайки се на информация от Полицейското управление на Средна Франкония.
Трагичният инцидент е станал в неделя около 11:15 ч. в игрална зала на улица „Есенвайнщрасе“ в квартал Тафелхоф. След сигнал за конфликт между мъж и жена на място пристигнали полицейски екипи, които открили 45-годишен мъж, въоръжен с нож. Той е бил обезвреден и арестуван на място.
45-Jähriger festgenommen— Cogito ergo sum (@Rudisagmal) July 20, 2026
Mitarbeiterin in Nürnberger Spielothek getötet
Er war demnach Besucher der Spielhalle und hatte ein Messer bei sich. https://t.co/w429pddToq
Минути по-късно полицаите намерили в игралната зала тежко ранената 35-годишна жена, която работела като служителка в обекта. Незабавно са започнати реанимационни действия, но въпреки усилията на медиците тя е починала на място вследствие на нанесените прободни рани. Аутопсията е потвърдила, че смъртта е настъпила в резултат на нараняванията с нож.
Според полицията заподозреният е бил посетител на игралната зала. Засега не е ясно дали той и жертвата са се познавали предварително, както и какъв е мотивът за нападението. Разследването се води от отдел „Убийства“ към криминалната полиция в Нюрнберг под надзора на прокуратурата в Нюрнберг-Фюрт.
So die Nächste tote Frau, abgeschlachtet von einen Iraner in Nürnberg. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter in der Nähe der Spielhalle fest. Laut einem Sprecher der Polizei mussten die Einsatzkräfte den Mann überwältigen, da er Widerstand leistete. pic.twitter.com/Xt8wCEGYfG— Anti-Grüne (@anti_grune) July 19, 2026
Срещу 45-годишния иранец е поискан постоянен арест, а разследващите продължават да разпитват свидетели и да изясняват всички обстоятелства около престъплението.