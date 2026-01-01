63-годишна жена загина при катастрофа между два автомобила в района на село Владая, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

На видео в социалните мрежи, се вижда как джип навлиза в лентата за насрещно движение на пътя София-Перник и удря челно колата на жертвата.

В болница са транспортирани две деца и жената, управлявала автомобила, причинил инцидента.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в района е ограничено.

Въведен е обходен маршрут в посока София през АМ „Струма“ или Драгичево-Владая - път I-1.