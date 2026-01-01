Задържаха 43-годишен мъж за насилие към семейството си във Вълчедръм, съобщиха от полицията.

На 21 юли е подаден сигнал от 39-годишната му съпруга. Тя заявила, че след забележка за силна музика, пияният ѝ съпруг я хванал за дрехите, започнал да я блъска и я заплашил с физическа разправа.

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Агресията е извършена пред двете им деца - на 9 и 15 години, като бащата употребил физическа сила и обидни думи и спрямо по-големия си син, опитал да защити майка си.

Жената е успяла да избяга с децата и да подаде сигнал. Задействана е и процедура по Закона за защита от домашно насилие.