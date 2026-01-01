Разследват два случая на насилие във Великотърновско, съобщиха от полицията.

На 21 юли в центъра на Златарица 42-годишен мъж е хванал за врата и оскубал жената, с която живеел на семейни начала.

Млада жена стана жертва на домашно насилие в Перник

Тя побягнала и се скрила в близкия магазин до пристигане на полицейския екип. Мъжът е задържан.

При друг случай - задържаха мъж нанесъл побой на своя съселянка. На 21 юли вечерта е подаден сигнал за побой на жена пред магазин за хранителни стоки в село Михалци.

Установен пред пред магазина 69-годишен от селото, който ударил шамар и нанесъл ритник в лицето на жената. Заканил се и с убийство. Той е задържан.