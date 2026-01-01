„Настояваме правителството незабавно да предостави адекватна позиция за участието на България в Коалицията за противоракетна отбрана“, заяви Надежда Йорданова от „Демократична България“ в декларация от парламентарната трибуна.

„Европа изгражда интегрирана система за защита от балистични ракети, разработват се нови, по-евтини европейско-украински технологии, сред които системата „Фрея“. България има пряк интерес да участва в подобни проекти, защото е разположена на външната граница на ЕС и в непосредствена близост до най-рисковите региони, добави Йорданова.

Тя посочи, че българската външна политика трябва да има посока, следвайки ясно формулиран национален интерес. „Нашият национален интерес е България да бъде в сърцето на Европа, нашите предци са знаели и ние знаем, че само в Европа можем да се радваме на сила и просперитет“, каза Надежда Йорданова.

„Днес правителството на Румен Радев поставя под съмнение българския национален интерес, въпреки че постоянно говори от негово име. Оттеглянето на България от Коалицията на желаещите и неглижирането на Коалицията за противоракетна отбрана са не просто отказа от верния курс, този подход може да доведе до тежки стратегически последици на България“, заяви Надежда Йорданова.

„Коалицията на желаещите е не само механизъм за подкрепа на Украйна, тя е част от новата архитектура на европейската отбрана. Участието в нея означава достъп до политически решение, съвместни проекти, нови технологии, инвестиции и възможности за българската отбранителна индустрия. Отказът от подобно сътрудничество не е прагматизъм, както предпочитате да го представяте“, каза тя.

„Неучастието и изваждането от ключови формати, свързани с националната ни сигурност е отклонение от европейския консенсус, подкопаване на доверието на партньорите ни и превръщане на сигурността ни в заложник на неясни трансакции, гръмко обявявани като защита на националния интерес“, се казва още в декларацията. По думите ѝ, тази непоследователност е налице и по въпроса с разполагането на американските самолети цистерни в България.

„Народното събрание трябва да вземе решение за допускането до осем американски самолета и 250 военнослужещи в авиобаза Безмер от 24 юли до 1 октомври. Нашата парламентарна група ще изкаже позицията си в предстоящия дебат, но трябва да подчертаем, че правителството трябва да гарантира противоракетната защита на авиобазата и на страната, затова настояваме България да поиска от Гърция отново да разположи батарея „Пейтриът“ до нашата граница“, каза още Надежда Йорданова.