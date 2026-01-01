Миналата седмица станахме свидетели на истинско, драстично унижение на българската държавност. С Киевската декларация на практика България се нареди сред фронтовите държави срещу Русия, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.

Министърът на външните работи Велислава Петрова подкрепя декларацията, в която пише, че не може да има траен мир, сигурност и благоденствие без суверенна и независима Украйна и се потвърждава непоколебимият ангажимент да предоставяме всестранна военна и политическа помощ на Украйна, добави Костадинов.

По думите му в декларацията пише също, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана остава приоритет, особено чрез предоставянето на подходящи системи и прехващачи, способни да противодействат на балистични ракети.

„Признаваме важната роля на Коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставяне на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност“, пише още в декларацията, в която нашият министър-председател геройски излъга, че няма да се включим, заяви Костадинов. Според него не е нужно да има подпис от външния ни министър, защото с присъствието си тя е узаконила декларацията.

Румен Радев, който обещаваше да нормализира отношенията с Русия, в момента на практика ни вкарва във война с Русия и ще ни вкара във война и с друга държава, посочи Костадин Костадинов.