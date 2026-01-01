Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски и назначава не негово място командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, предаде Франс прес.

"Реших, че новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна ще бъде Михайло Драпати ... Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украйна на фронта", написа Зеленски в публикация в "Телеграм".

Зеленски подчерта, че заедно с Михайло Драпати, временния министър на отбраната Евген Хмара и заместник-началника на канцеларията му Павло Палиса са определили как трябва да бъде актуализирана структурата на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, отбелязва Укринформ.

Президентът изрази благодарност към Сирски за постигнатите от Украйна успехи при отбраната на Киев, провеждането на контраофанзивата в Харковска област и операцията в руската Курска област.

Зеленски също така заяви, че заедно със Сирски и началника на Генералния щаб на ВСУ генерал-майор Андрий Гнатов са обсъдили бъдещите служебни разпоредби и правилното предаване на отговорностите.

Той очерта основните задачи, които се очаква новия главнокомандващ да изпълни както в краткосрочен, така и в средносрочен план, и подчерта важността на осигуряването на плавен и институционален преход на отговорностите в рамките на въоръжените сили, като същевременно се запази непрекъснатостта на планираните бойни операции.

Четиридесет и три годишният генерал-майор Михайло Драпати е уважаван командир с дългогодишен опит, който бе начело на Сухопътните войски на ВСУ от 2024 г. до 2025 г., преди да поеме командването на Обединените сили, отбелязва Ройтерс.

Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. Тя отразява и напрежението между украинците, които смятат използването на новите технологии за ключ към победата във войната срещу Русия, и старата школа с традиционен подход. Демонстрантите смятат Федоров за движеща сила на военната модернизация, а Сирски, според тях олицетворява старата, съветска култура на командване в армията.

Миналата седмица Зеленски уволни от поста 35-годишния реформатор и експерт по технологии Федоров, който ръководеше усилията за насърчаване на иновациите в областта на безпилотните летателни апарати и беше влязъл в конфликт със Сирски относно начина за противодействие на руската инвазия, като го обвини, че саботира работата му.

Новоназначеният главнокомандващ на ВСУ Михайло Драпати беше подкрепен от част от протестиращите, които в продължение на няколко протестираха по улиците на украинската столица с искания Федоров да бъде върнат на поста си, а Сирски - отстранен.

Промените в правителството и военното ръководство на Украйна идват в момент, когато Украйна се стреми да спечели преимущество във войната чрез нанасянето на масирани удари срещу енергийната инфраструктура на Русия - основния източник на приходи за руския бюджет - и срещу логистични обекти. Уволнението на Федоров предизвика опасния сред военните анализатори, че Украйна би могла да загуби набраната инерция на бойното поле, отбелязва Ройтерс.

"Ще работя отговорно, изцяло концентриран и с уважение към хората, които днес защитават страната ни", написа Драпати във "Фейсбук".

Сирски изигра ключова роля в отбраната на Киев в първите дни на войната и заемаше поста на 2024 г. Той обаче беше подложен и на остра критика заради стила на командване, който според някои военнослужещи води до големи загуби сред войските.

Зеленски не спомена нищо за нов пост за Сирски, като заяви, че е обсъдил с него бъдещата му служба. Украинският президент също така заяви, че е предложил на Федоров, с който проведоха няколко срещи и който ясно заяви, че иска само да си върне предишната длъжност - "достоен пост" в ръководството на технологичния сектор на Украйна.