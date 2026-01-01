Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ настоява при окончателното приемане на проекта на Закон за Държавния бюджет на България за 2026 г. народните представители категорично да отхвърлят предложенията за промени в Кодекса на труда, с които се отнемат права на работещите. Това се посочва в декларация, публикувана на сайта на синдиката.

От синдиката са против с временния закон за бюджета да се извършват промени, засягащи дългосрочно правата на работещите.

С предложенията се предвиждат съществени дългосрочни промени при изчисляване на трудовия стаж, съобразно фактическо отработеното време, което води до директна загуба на права на работещите, назначени на непълен работен ден, казват от КТ „Подкрепа“.

Оттам обясняват още, че се предвиждат промени, които могат да доведат до намаляване на времето на платен отпуск, двойно увеличаване на времето за 1 година трудов стаж и на времето за достигане на съответен трудов стаж за заемане на длъжност, намаляване на сумата, изплащана при пенсиониране и др.

От КТ „Подкрепа“ подчертават, че предложенията не са били обсъдени по-задълбочено със социалните партньори.

Днес Комисията по бюджет и финанси започна разглеждането на второ четене на проектобюджета за 2026 г. Има близо 70 предложения за изменение и допълнение на законопроекта, внесени между първо и второ четене.