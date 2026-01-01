Завърши изграждането на пътен възел „Ботевград“ от пътя Мездра - Ботевград, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала „Хемус“. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път успоредно на новото трасе.

Новоизграденият единкилометров участък от първокласното трасе значително ще повиши пътната безопасност в района. Пускането на движението по пътния възел значително ще подобри комфорта на преминаване и ще намали времето за пътуване в участъка. Пътят Мездра - Ботевград е основна връзка на столицата с големите градски центрове в Северна България, посочват от АПИ.

Трафикът по съоръжението се пуска с подписване на констативен акт 15 за установяване годността за приемане на строежа, като вече са предприети последващи действия за приемане на обекта и издаване на разрешение за ползване. На обекта продължава изпълнението на работите и дейностите, свързани с новорегистрираните шест свлачища.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, се посочва още в съобщението.

На 14 юли на среща с кметове от Северозападна България министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че започва мащабна инициатива за възстановяване на инфраструктурата в страната. За участъка със свлачищата - между Мездра и Ботевград, Шишков изтъкна, че трябва да се направи изменение на проекта, подробен устройствен план и да се извършат съответните процедури.