Задържаха 22-годишния младеж от Пловдив, заснет от очевидец да шофира автомобил, докато вдишва райски газ. Това съобщиха от МВР.

По случая са се самосезирали служители от Второ РУ в Пловдив. Те са започнали проверка след преглед на видеоклипа, разпространен в социалните мрежи и някои медии.

От обясненията на автора на кадрите станало ясно, че случката е от понеделник около 17:00 ч. Той е предал на полицията и един флакон с райски газ, който е взел от автомобила на водача.

След клип в социалните мрежи: Проверяват шофьор, заснет с райски газ в кола в Пловдив (ВИДЕО)

След съгласуване с Районна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство.

22-годишният младеж е задържан в ареста на Второ РУ. По данни на МВР той има и предишни криминални регистрации.

При претърсване на адреса му в Пловдив са открити още три флакона с райски газ, които са приобщени към материалите по делото.