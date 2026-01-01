При специализирана акция на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) на язовир „Мандра“ са извадени близо 1300 метра незаконно поставени хрилни мрежи. Проверката е извършена в рамките на два дни с помощта на служебни лодки и специализирана техника, съобщиха от агенцията.

При обходите инспекторите са установили общо 18 мрежи, поставени във водоема. В тях са открити около 50 кг шаран и 5 кг сребриста каракуда. Рибата е върната незабавно във водата, уточниха от ИАРА. Проверките са част от засиления контрол на агенцията за опазване на рибните ресурси и за противодействие на незаконния риболов. Инспекторите са обследвали водната площ, труднодостъпни участъци и места, за които има информация или съмнения за нерегламентирана риболовна дейност.

От ИАРА посочиха, че контролът по вътрешните водоеми и Черно море ще продължи през летния период, включително през светлата и тъмната част на денонощието. От агенцията призоваха гражданите при установяване на нарушения или съмнения за незаконен риболов да подават сигнали на телефон 112.

Припомняме, че през юли миналата година язовир „Мандра“ беше зарибен с хиляди шаранчета по инициатива на сдружение „Приятели на морето – Бургас“, с участието на доброволци и под контрола на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.