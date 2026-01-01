Общинските служби „Земеделие“ в област Ямбол започват прием на заявления от земеделски стопани за установяване на щети по земеделските площи вследствие на бурята и градушката от 20 юли.

Производителите, чиито насаждения са пострадали от неблагоприятните климатични явления, трябва да подадат необходимите документи в съответната Общинска служба по земеделие в най-кратък срок, съобщиха от Областна администрация.

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След подаването на заявленията експерти ще извършат огледи на засегнатите площи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят необходимите констативни протоколи.

„Земеделските стопани да не отлагат подаването на документите, за да може обследването на пострадалите площи да започне своевременно и в законово установените срокове", посочи областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

Областна администрация-Ямбол

Припомняме, че все още е в сила обявеното частично бедствено положение на територията на община Тунджа, въведен е и Общинският план за защита при бедствия за селата Хаджидимитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново.

След силната гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и градушка, най-сериозно засегната е община Тунджа. Към момента екипи на електроразпределителното дружество ЕВН продължават работа по отстраняване на повреди в отделни домакинства в селата Дражево и Кабиле.

Като цяло населените места в областта вече са с възстановено електрозахранване. От община Тунджа съобщиха, че звеното „БКС“ работи на терен и извършва разчистване на паднали дървета и клони.

Продължава почистването на засегнатите участъци и обезопасяването на местата с нанесени щети. Значителни са пораженията върху земеделската продукция в региона. При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, като цели ниви със слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево са унищожени - растенията са пречупени на половина вследствие на силния вятър и градушката.

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Започват огледи на земеделските територии за установяване на размера на щетите. В община Стралджа обстановката е спокойна. В село Зимница продължава разчистването на паднали и пречупени клони.

Областна администрация-Ямбол

При бурята паднали дървета на зеленчуковия пазар са нанесли щети на два леки автомобила. Почистват се клони паднали и над постройи. На място са работили екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Стралджа, за разчистване и обезопасяване на района. Към момента няма населени места без електрозахранване.

В общините Елхово и Болярово няма данни за сериозни щети или възникнали проблеми. Областният управител следи развитието на ситуацията и поддържа постоянна координация с общинските власти, аварийните екипи и институциите, ангажирани с преодоляване на последствията от бурята.