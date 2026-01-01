Към момента обстановката на територията на Ямболско е спокойна, съобщиха от Областна администрация.

Все още е в сила обявеното частично бедствено положение на територията на община Тунджа, въведен е и Общинският план за защита при бедствия за селата Хаджидимитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново.

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След силната гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и градушка, най-сериозно засегната е община Тунджа. Към момента екипи на електроразпределителното дружество ЕВН продължават работа по отстраняване на повреди в отделни домакинства в селата Дражево и Кабиле.

Като цяло населените места в областта вече са с възстановено електрозахранване. От община Тунджа съобщиха, че звеното „БКС“ работи на терен и извършва разчистване на паднали дървета и клони.

Продължава почистването на засегнатите участъци и обезопасяването на местата с нанесени щети. Значителни са пораженията върху земеделската продукция в региона. При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи, като цели ниви със слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево са унищожени - растенията са пречупени на половина вследствие на силния вятър и градушката.

Започват огледи на земеделските територии за установяване на размера на щетите. В община Стралджа обстановката е спокойна. В село Зимница продължава разчистването на паднали и пречупени клони.

При бурята паднали дървета на зеленчуковия пазар са нанесли щети на два леки автомобила. Почистват се клони паднали и над постройи. На място са работили екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Стралджа, за разчистване и обезопасяване на района. Към момента няма населени места без електрозахранване.

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В общините Елхово и Болярово няма данни за сериозни щети или възникнали проблеми. Областният управител Георги Чалъков следи развитието на ситуацията и поддържа постоянна координация с общинските власти, аварийните екипи и институциите, ангажирани с преодоляване на последствията от бурята.

При забелязани рискови ситуации гражданите могат да подават сигнали на телефон 112 или към съответните общински власти. „Институциите работят в постоянна координация. Приоритет е възстановяването на нормалния ритъм на живот и отстраняването на всички последствия от бурята“, заяви областният Чалъков.

Жълт код за опасно време е обявен в 14 области във вторник. Очакват се интензивни валежи с гръмотевици и градушки. Предупреждението е в сила за областите Смолян, Пазарджик, София област, Ловеч, Русе, Силистра, Разград, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Монтана и Враца и Пловдив, сочи прогнозата за времето.