Силни бури и ураганен вятър връхлетяха Югозападна България.

Стихията събори светофар върху пътното платно в Кресна, а свлачище блокира движението през Кресненското дефиле.

БТА

Десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевград.

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Обстановката вече е нормализирана, а Кресненското дефиле е изцяло отворено за движение. „Към момента положението в областта е спокойно. От снощи до тази сутрин общо са приети 83 сигнала, които всички са отработени. Пътните артерии и улиците са разчистени, като днес ще продължи довършването на почистването”, заяви областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, предава NOVA .

Той обясни, че днес в дефилето ще продължи почистването на свлачището и падналите скали, но увери, че пътят е отворен и се пътува. Падналият в Кресна светофар също предстои да бъде напълно възстановен в рамките на деня.

БТА

Стихията е предизвикала и няколко пожара. „Има няколко сигнала за пожари вследствие на гръмотевичната буря, които също са погасени. Доброто е, че няма жертви и няма големи материални щети”, подчерта Трендафилов.

Засегнати са били покривните конструкции на две къщи - една в село Склаве и една в село Марчево, като огънят е бил бързо загасен. В Сандански е горял трафопост, който също е изгасен. Няма сериозно засегнати горски територии.

БТА

Относно системата BG-ALERT, която беше задействана след началото на бурята, областният управител обясни, че това е направено превантивно заради очаквана втора вълна от Сърбия.

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„Още по време на първата буря получихме съобщение от Националната метеорологична служба, че се очаква втора вълна, идваща от Сърбия.

След съгласуване с Главна дирекция „Пожарна безопасност” и част от кметовете взехме решение да се активира системата, за да се предупредят хората, които са навънка или пътуващите през Благоевградска област, да имат предвид, че може да се зададе втора вълна на бурята”, обясни Трендафилов.

Очаква се всички щети от стихията в областта да бъдат отстранени до края на деня.

Осем екипа на ОП „Градини и паркове”, екипи на ОП „Чистота”, служители на РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, полицията и доброволци са по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, придружена с порой и градушка, която връхлетя града късно вечерта в понеделник.

БТА

Силната стихия предизвика множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Голяма част от централните булеварди се превърнаха в пълноводни реки, а подлези, приземни етажи и гаражи останаха под вода. Шахтите не успяха да поемат огромното количество вода, тъй като някои от тях бяха запушени от паднали листа и боклуци. На места граждани сами отпушваха канализацията.

БТА

Подадени са над 100 сигнала за паднали дървета, някои от които са изтръгнати с корените. Над 30 паркирани автомобила са пострадали, премазани от огромни клони и стволове. Екипите на аварийните служби и общинските предприятия са работили през цялата нощ и разчистването продължава и във вторник сутринта.

Потърпевши граждани разказват, че сами са се организирали със съседи, за да разчистват и режат клоните върху колите си, но заради тежестта на дърветата се нуждаят от специализирана помощ.

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„Снощи дърветата започнаха да се огъват. Слязохме със съседите, събрахме се и започнахме да чупим клоните, но дървото е много тежко и не можем да го махнем. Обадихме се на Гражданска защита, но казаха, че целият град е потънал и не знаят кога ще дойдат. Сега имам важна среща, а не мога да си извадя колата”, разказа пловдивчанинът Георги Недев, чийто автомобил е затиснат от падащ клон.

БТА

Дейностите се проследяват на място от кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместник-кмета Иван Стоянов. „Благодаря на всеки гражданин, който се включва в почистването и помага”, заяви Димитров.

БТА

Възможно е в някои райони на града временно да има понижено налягане на водата. Екипите на ВиК работят по отстраняването на авария, причинена от прекъсване на електрозахранването, като се очаква нормалното водоподаване да бъде възстановено възможно най-скоро. Голяма част от водата по улиците вече се е оттекла, но придвижването на места остава затруднено.

След снощната буря обстановката на територията на област Стара Загора е спокойна и към момента няма данни за сериозни инциденти или пострадали хора. През нощта са получени сигнали за паднали дървета на пътя Стара Загора-Нова Загора, в района на с. Дълбоки, както и по пътя между селата Еленино и Калояновец. Екипите са реагирали своевременно за обезопасяване на участъците.

Около 00:30 часа е постъпил и сигнал от гр. Гълъбово, където вследствие на силния вятър са паднали части от парапети на тераси на пети и шести етаж на жилищен блок.

По информация на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към момента по фасадата все още има висящи метални и бетонни елементи, които създават потенциална опасност. Компетентните служби са уведомени и предприемат необходимите действия по обезопасяването на района.

Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаване в близост до сгради и дървета, ако забележат опасни елементи или други последици от бурята, незабавно да сигнализират на телефон 112.

Тутракан

Повече от 30 обекта в Тутракан са отводнени от екипи на местната противопожарна служба през вчерашния ден. Наводненията са причинени от проливния дъжд, излял се над града в късния следобед на 19 юли.

Сред засегнатите обекти са основно избени помещения на къщи, дворове, покрив на детско заведение, шивашки цех и др., които пожарникарите са отводнили с помощта на помпи. Нарязани и отстранени са няколко дървета, паднали вследствие на бурята, основно в Тутракан, но също и района на село Зафирово. Ликвидирани са две произшествия, възникнали след къси съединения в електрически табла, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Във вторник ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Това съобщиха от НИМХ.

Жълт код за опасно време е обявен в 14 области във вторник. Очакват се интензивни валежи с гръмотевици и градушки. Предупреждението е в сила за областите Смолян, Пазарджик, София област, Ловеч, Русе, Силистра, Разград, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Монтана и Враца и Пловдив.