Силна гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, ураганен вятър и градушка остави за кратко без електрозахранване пет села в Ямболско - Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец. За авариите е уведомено електроразпределителното дружество.

Буря и ураганен вятър в ямболското село Меден кладенец, пораженията са огромни

Към момента се нормализира ситуацията в Ямболско след силната буря, която се разрази в региона около 18:00 часа днес. Възстановено е електрозахранването в петте села, които останаха по-рано без ток, съобщи областният управител Георги Чалъков.

От гръмотевичната буря, придружена с проливен дъжд, ураганен вятър и градушка най-силно бяха засегнати населени места в общините Тунджа и Стралджа. Без ток за няколко часа останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец.

Няма пострадали хора и нанесени щети по къщи и обществени сгради. Разчистени са падналите дървета и клони, които са скъсали електропроводници, нанесени са щети по няколко автомобила, посочи областният управител на Ямбол.

Най-сериозни бяха пораженията в община Тунджа. В село Кабиле силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. Паднали дървета има и в село Зимница. В село Завой освен повалени дървета има и скъсан електрически кабел, като районът е обезопасен, а дружеството ЕВН е уведомено.

БТА

В община Стралджа бурята също е нанесла щети. В село Зимница паднали дървета на зеленчуковия пазар са повредили два леки автомобила. На място работи екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стралджа, който разчиства терена и обезопасява района.