Ураганен вятър, придружен с дъжд, причини сериозни материални щети в ямболското село Меден кладенец (община Тунджа) в ранните часове на деня. Няма пострадали или бедстващи хора, съобщи за БТА кметът на селото Мария Димитрова.

„Дали беше торнадо или ураганен вятър, не мога да кажа. За секунди се случи всичко, беше около 5:00 часа сутринта, в тъмното и токът беше изгаснал. Няма къща, в която да няма паднали керемиди и капаци, тавани са съборени, има поражения по стопански постройки и летни кухни. Има паднали огради, комини“, разказа кметът.

„Няма пострадали хора – това е най-важното. Може би защото бурята беше много рано сутринта. Продължи само няколко минути, но беше много силна“, посочи кметът и благодари на екипите на общината, които са реагирали незабавно.

Бурният вятър е скъсал електропроводи и повалил няколко дървета и седем електрически стълба в селото. „Екипите работят още, слагат нови стълбове, всичко беше начупено, но вече в цялото село има ток“, уточни Димитрова. В Меден кладенец живеят около 200 души.

Бурята е нанесла поражения и по фотоволтаичен парк в селото. Щети има също по общински сгради – кметството, читалището и здравната служба, като за тях вече са доставени материали за ремонт. „Отложихме възстановяването за утре, защото започна да вали“, добави тя.

Продължителността на бурята е била 10-15 минути, каза заместник-кметът на община Тунджа Тодор Налбантов. Той също посочи, че електрозахранването е възстановено. Към кметството и към Общината до момента няма подадени сигнали за щети от собственици на частни имоти, посочи зам.-кметът. Той препоръча хората, които са застраховали имотите си – да се обърнат към своя застраховател.