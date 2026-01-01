Във Варненския регион вече са образувани 648 секционни избирателни комисии. Това съобщи на пресконференция в Областната администрация в крайморския град председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Велин Жеков.

По думите му броят им може да се увеличи малко, след като бъдат сформирани и подвижните секции. Във всички общини в региона има СИК, подходящи за гласуване на хора с увреждания.

Тези, които искат да гласуват по настоящ адрес или да дадат своя вот на друго място, трябва да подадат заявление до 4 април, посочи Жеков. По думите му същият е срокът и за хората с физически проблеми, които биха искали да гласуват чрез подвижна избирателна кутия.

Ще бъдем безкомпромисни срещу опити за купуване на гласове, допълни областният управител Атанас Михов и уточни, че всички институции в региона работят, за да бъдат изборите честни и прозрачни.

Той призова и хората да не бъдат безучастни, да не се страхуват, да подават сигнали, ако имат съмнения за нередности. Михов уточни, че освен тел. 112, ще бъдат обявени и още телефони, на които ще могат да бъдат подавани данни за нарушения.