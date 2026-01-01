Заради аварии е спряно топлоподаванетов в някои части от столицата, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София“.

Без парно и топла вода от днес са абонатите на дружеството на бул. "Цариградско шосе" - бл.10 и ул."Майор Юрий Гагарин" №7 в жк. „Изток“. Очакваното възстановяване на топлоподаването е 15 март в 11:55 часа.

На 14 март в 20:10 часа се очаква да бъде възстановено топлоподаването на бл.12-А, бл.12-Б и бул. "Цариградско шосе" №49 - сградата на БТА, което е спряно снощи.

Засегнати са и абонатите на „Топлофикация-София в жк. „Дървеница“ в участъка между бул. "Свети Климент Охридски", бул. "Андрей Ляпчев", ул "Пловдивско поле" и ул "Софийско поле".

Очакваното възстановяване на топлоподаването в този район е 14 март в 10:45 часа.