Всеки ден грешим и всеки ден сме длъжни да се каем. Това каза по време на проповедта си в дупнишкия храм „Св. Великомъченик Георги“ българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Той отслужи преждеосвещена света литургия в храма.

Време е за пост, покаяние, обръщане към Бога, време за придобиване на духовни небесни блага, каза патриарх Даниил. Той разказа, че думата покаяние, която употребяваме в този период на пост, означава обръщане на ума.

БТА

„Светският човек, който живее без вяра в Бога, счита много от нещата, които ни заобикалят, за ценни. Той се стреми към тях и страда, когато ги няма или загуби, но в това време дори не помисля за ценните, духовни неща. Често се получава така, че онова, което Господ иска от нас, ние не го желаем.

Затова е необходимо обръщане на ума. Когато видим, че има разлика между това, към което се стремим, и заповяданото ни от Господ, трябва да се постараем нашите желания и стремежи да се обърнат и изменят, да съединим своята воля с Божията", каза още в словото си към миряните патриарх Даниил.

Той посочи, че класацията на „Форбс“ класира човека според имуществото му, но онова, което върши безбожния човек, е без всякаква стойност пред Бога. "Затова това е време на покаяние и нека да виждаме света така, както Господ го вижда", каза още българският патриарх.

„Каква стойност има това, след като човек си отиде от този свят? Вижте как грехът мами човека, как го кара да влага всичките си сили и средства, за да има възможност за печеливша служба, без да помисля за това, че има друг живот - че имаме и души, които не се нуждаят от пари, а от Бога. Покаянието е нуждата да изследваме мислите и постъпките си - дали съответстват на онова, което Бог иска от нас", каза още патриарх Даниил.

Патриарх Даниил: Да изграждаме благото на България, заради която предците ни пожертваха живота си

В наше време има хора, които се стремят да живеят по Бога. "Всички признават примера на дядо Добри, обаче колцина го прилагат“, обърна се към миряните в храма патриарх Даниил и допълни: „Именно сега е време за покаяние, да си дадем сметка, че това което трябва да ни движи, е любовта към Бога“.

Той призова миряните да правят такива избори, каквито са благоприятни пред Бога, а не според нашето разбиране, повлияно от страстите, егоизма, себелюбието, завистта. "Да постъпваме спрямо това, което е потребно на душите ни, и да намерим сили, онова, което сме прегрешили, да го изповядаме".

„Ако виждаме своята греховност, трябва да отидем да се изповядаме и да се очистим пред свещеник. Това е драгоценното - да се очистят душите и телата ни, защото Господ е казал „сърце съкрушено и смирено, Ти, Боже, не ще презреш“, каза още патриарх Даниил. Той допълни, че не трябва да крием прегрешенията, защото Бог вижда нашето сърце.

БТА

"Ако не използваме възможността да се покаем и не поискаме от Бога да ни научи да не грешим, тогава Божията благодат ще укрепи нашите душевни сили, каза патриарх Даниил и допълни: "Да пристъпваме към светата чаша, да приемем в нас пречистите тяло и кръв Христови с добра съвест, за да може Христовата кръв да очисти греховете ни“.

Патриархът изтъкна, че е велик подвиг това да се смириш пред Бога и се изповядаш, казвайки, че си сбъркал. „Ако нямаме смирението и доблестта това да направим – нашето сърце не може да се смири. Ако то е обхванато от гордостта, от себелюбието, от неверието към Бога - пречи Божията благодат да влезе там и да го приготви за дом на Бога".

На литургията присъстваха кметът на Дупница Първан Дангов и заместникът му Валентина Караганова, заместник областният управител на Кюстендилска област Георги Георгиев, миряни.

Тази вечер българският патриарх ще отслужи и малко повечерие и трета статия на Богородичния акатист в храма „Покров Богородичен“ в Дупница.