Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°. През деня ще е предимно слънчево.

На места в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност, но в следобедните часове в повечето райони мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.