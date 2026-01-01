На днешното си заседание Столичният общински съвет (СОС) одобри шест доклада от кмета на София Васил Терзиев и от председателя на Съвета Цветомир Петров за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община.

София иска да придобие емблематични сгради, парк „Врана“ и терени за детски градини и училища

Малко преди това лидерът на партията Бойко Борисов написа във Фейсбук, че ГЕРБ ще подкрепи искането на кмета Терзиев, докато от „ДПС-Ново начало“ съобщиха, че ще внесат предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство.

Сред имотите, за които СОС даде разрешение за придобиване, са

сградата на бившия Нотариат – бул. „Патриарх Евтимий“ № 2, паметник на културата, построена в края на XIX век и използвана десетилетия като нотариат;

– бул. „Патриарх Евтимий“ № 2, паметник на културата, построена в края на XIX век и използвана десетилетия като нотариат; сградата на ул. „Георги С. Раковски“ № 134 – известна като бившата централа на СДС , предложена за използване от дирекциите „Образование“ и „Спорт и младежки дейности“ на Столичната община;

, предложена за използване от дирекциите „Образование“ и „Спорт и младежки дейности“ на Столичната община; имотът на бул. „Сливница“ №235 – две исторически сгради от 1909 г. и 1935 г., паметници на културата, свързани с обществено-политическата история на София;

– две исторически сгради от 1909 г. и 1935 г., паметници на културата, свързани с обществено-политическата история на София; парк „Врана“ – парк-музей с площ около 100 000 кв. м, паметник на градинско-парковото изкуство, създаден в началото на XX век и развиван с над 800 растителни вида, както и терен в район „Нови Искър“, местност Църния дол – имот с площ 217 056 кв. м, бивша кариера за глина, предложен за рекултивация и използване като площадка за земни маси и строителни отпадъци.

Докладите бяха подкрепени от всички общински съветници с две изключения. Антон Койчев от групата ГЕРБ-СДС гласува "въздържал се" за придобиването на сградата на ул. „Георги С. Раковски“ № 134, а по доклада за парка "Врана" се въздържа Красимир Гълъбов (независим общински съветник).

Много от тези имоти са част от историята и паметта на София, но и от нейното бъдеще. Нашата задача е да им дадем шанс за нов живот – като пространства за образование, култура, обществена памет и работа в полза на хората. Когато градът има ясна визия за развитието си, държавата и общината трябва да действат заедно, за да я реализират,“ заяви вчера кмета Терзиев. София има нужда от детски градини, културни пространства и паркове, вместо празни и рушащи се сгради, посочи той по повод коментара на ДПС-Ново начало“.

Прехвърлянето на имоти от държавата към СО би решил проблема с презастрояването. Това заяви на брифинг в СОС председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев. По думите му целта на придобиването е да се направят необходимите процедури за изграждане на улици, инфраструктура, детски градини, училища, зелени площи, както и използването им за компенсиране на частните собственици на междублокови пространства, така че строителството да се премести в тези нови територии и зони.

ГЕРБ ще подкрепи днес в СОС искането на кмета Терзиев държавата да прехвърли на общината безвъзмездно определени държавни имоти, написа във Фейсбук Бойко Борисов.

Ние много внимателно ще следим за какво ще бъдат употребени тези имоти, заяви на брифинг в СОС председателят на групата на ГЕРБ-СДС Антон Хекимян. Той каза, че през последните седмици, месеци и последните години ГЕРБ винаги е водила мъдра, държавническа политика в полза на гражданите.