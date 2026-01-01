Спипаха двама „фалшиви“ пенсионери в Цар Калоян, ощетили държавата с много пари, съобщиха от полицията.

От август 2006 година до момента, 69-годишен мъж е получил без правно основание 49 400 лв.

Средствата са придобити под формата на лична пенсия, за която е използвано неистинско решение на ТЕЛК.

Друг мъж, на 70 години, използвайки неистинско решение на ТЕЛК, е получил 71 280 лв. от юни 2004 година до момента.

Парите са присвоени под формата на изплатени помощи, добавки и пенсии за инвалидност.

По двата случая от 11 март се водят разследвания.