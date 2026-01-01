27-годишна перничанка е задържана за притежаване на наркотични вещества с цел разпространение, съобщиха от полицията.

При акция: Откриха мини лаборатория за дрога в Перник, четирима са задържани

Акцията е проведена на 11 март от криминалисти на Второ РУ – Перник. Малко след 14:00 ч. на ул. „Лом“ в пернишкия кв. „Изток“ полицаите проверили 27-годишна жителка на областния град. При извършения личен обиск от нея са иззети пликчета, съдържащи бяло прахообразно вещество с тегло над 2 грама, и две пликчета със суха зелена листна маса, реагирали съответно на амфетамин и канабис.

МВР

Органите на реда извършили претърсване в условията на неотложност в жилище, ползвано от жената, където са намерени и иззети плик, съдържащ бяло прахообразно вещество, друг със суха зелена листна маса и саморъчно свита цигара, реагирали на амфетамин и канабис.

По първоначални данни наркотичните вещества са предназначени за разпространение. Уведомена е прокуратурата и е започнато разследване, работата по което продължава.

МВР