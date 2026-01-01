Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу гражданин на Украйна, който е шофирал след употреба на алкохол и наркотици.

Според събраните до момента доказателства, на 15 февруари 2026 година обвиняемият управлявал лек автомобил по улица „Петър Протич“ в София. При проверка с техническо средство било установено, че концентрацията на алкохол в кръвта му е 1,35 промила.

Полицаите направили и тест за употреба на наркотични вещества, който отчел наличие на канабис и амфетамин.

Обвиняемият е отказал да даде кръвна проба за лабораторно изследване в болница. Престъплението е извършено повторно, след като той вече е бил осъждан за същото нарушение.

По случая е образувано досъдебно производство. Законът предвижда наказание лишаване от свобода.

С постановление на дежурен прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

На 16 февруари 2026 година наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.