Парламентът прие на първо четене четири от петте законопроекта за изменение на Наказателния кодекс (НК), един беше отхвърлен. С одобрените изменения се криминализира изхвърлянето на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места.

Единият от приетите законопроекти е внесен от депутати от ГЕРБ-СДС. Той предвижда инкриминиране на изхвърлянето на битови, строителни или производствени отпадъци в големи количества на нерегламентирани за това места, като по този начин се създава опасност за здравето и живота на хората.

Два от одобрените законопроекти са внесени от кабинета "Желязков". С единия се цели преодоляване на констатирани от Конституционния съд противоречия и несъвършенства на наказателното законодателство и запълване на законовата празнота по отношение на отнемането на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъпления, което не е собственост на дееца. В такива случаи се предлага в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност.

Депутатите отхвърлиха на първо четене законопроекта на Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“, който предлагаше потвърждаване на неистина или затаяване на истина пред нотариус да стане престъпление и да се наказва като лъжесвидетелстването пред съд – с до пет години затвор.

Цвета Рангелова от "Възраждане" каза, че от парламентарната група не подкрепят законопроект на Божанов, защото настоящата действаща разпоредба и сега санкционира лъжесвидетелстването пред нотариус. На фона на скандалния случай "Петрохан", трябва да подходим отговорно и да не оставяме вратички за измъкване на лица, които злоупотребяват с живота и здравето на деца, коментира още тя.

Относно промените, свързани с нерегламентираните сметища, Петър Петров ("Възраждане") предложи да се въведе санкция за отнемане на моторното и пътното превозно средство в момента на установяване на изхвърлянето на строителни и битови отпадъци на нерегламентирани сметища. Когато му отнемеш камиона, каруцата или ремаркето, тогава наистина имаш адекватна санкция, коментира той. Според Петров трябва да се прецизира и какво се има предвид под големи количества отпадъци.

Георги Георгиев (ГЕРБ-СДС) поиска да се гласува тридневен срок между първо и второ четене на измененията в НК. Относно незаконните сметища, той коментира, че очевидно законодателят "е плашил гаргите" досега с глоба от 300 до 1000 лева и имуществени санкции до 4000 лева, след като разходите за депониране на строителни отпадъци са десетки хиляди левове. Той посочи, че сега предвиждат възможност за налагане на наказания за тежките престъпления до 20 години. По отношение на дефиницията за големи количества отпадъци, той посочи, че няма как да се предвиди еди колко си килограма да е минималният критерий.

Николета Кузманова ("Има такъв народ") посочи, че ако ще се мисли в посока да се търси дефиниция за големи количества, това трябва да е приложимо за всички престъпления, в които се говори за големи количества в Наказателния кодекс.

Бившият министър на околната среда и водите и настоящ депутат от "БСП-Обединена левица" Манол Генов коментира, че трябва да се сложи край на нерегламентираните сметища и с единия от законопроектите се осъществява такова намерение. Защото сега държавата е безсилна, пускаме сигнал до прокуратурата, ако няма опасни отпадъци, не се образува дело, посочи той.

Красимира Катинчарова от "Величие" отбеляза, че на места сметищата са изчистени заради оперативния контрол на активистите на партията. Тя припомни и вота на недоверие към кабинета "Желязков" заради незаконните сметища.