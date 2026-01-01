Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че е наредил на армията да се подготви за „разширяване“ на операциите в Ливан в рамките на офанзивата срещу подкрепяната от Иран ислямистка групировка „Хизбула“, предадоха Ройтерс и Франс прес.

„Премиерът (Бенямин Нетаняху) и аз дадохме указания на израелската армия да се подготви за разширяване на операциите си в Ливан“, заяви Кац във видеообръщение.

„Предупредих ливанския президент, че ако правителството му не наложи контрол над територията си и не попречи на „Хизбула“ да заплашва северните общности и да обстрелва Израел, ние ще превземем тази територия и ще го направим сами“, добави министърът.

По-рано беше съобщено, че Израел е нанесъл нови удари в Ливан, в отговор на нова съвместна атака на Иран и „Хизбула“, пише френският в. „Монд“.

При ударите загинаха осем души по данни на ливанските здравни власти. Израелските въоръжени сили заявиха, че са поразили обекти, свързани с инфраструктурата на „Хизбула“. Според ливанските власти ударите са били нанесени по бейрутския плаж Рамлет ал Байда, където от началото на войната с Иран спят разселени лица.