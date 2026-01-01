Парламентът прие на първо четене четири от петте законопроекта за изменение на Наказателния кодекс (НК), един беше отхвърлен. С одобрените изменения се повишават наказанията за сексуални посегателства срещу деца и се регламентира, че давността за преследване за престъпление по отношение на малолетно или непълнолетно лице започва да тече от навършване на пълнолетие.

С одобрения законопроект на "ДПС-Ново начало" се залага значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс. Предвидено е разпространяване на порнографски материали да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години, вместо досегашното наказание до една година, а глобата от 1000 до 3000 лв. да стане от 1000 до 10 000 лв. Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало") обясни, че предлагат завишаване на наказанията, за да задържат сексуалните насилници в затвора достатъчно дълго.

С промени в НК удължават давността за престъпления срещу деца

Два от одобрените законопроекти са внесени от кабинета "Желязков". С единия се цели преодоляване на констатирани от Конституционния съд противоречия и несъвършенства на наказателното законодателство и запълване на законовата празнота по отношение на отнемането на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъпления, което не е собственост на дееца. В такива случаи се предлага в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност.

Вторият правителствен законопроект за промени в НК дава по-голяма защита на ненавършилите пълнолетие деца. Предвижда се давността за преследване за престъпление по отношение на малолетно или непълнолетно лице да започва да тече от навършване на пълнолетие.

ДПС–НН внесе законопроект за увеличение на наказанията за сексуални престъпления срещу деца

Бившият министър на правосъдието и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Георги Георгиев коментира, че това е нов подход по отношение на давността за сексуалните посегателства срещу деца. Давността ще започне да тече не от извършване на престъплението, а от навършването на пълнолетие. Основните съображения тук са страхът и невъзможността да се организира защита навреме, обясни той.

Георги Георгиев (ГЕРБ-СДС) поиска да се гласува тридневен срок между първо и второ четене на измененията в НК.