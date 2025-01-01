„ДПС-Ново начало“ внесе законопроект за значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца, съобщих във Facebook от партията.

„Значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс, предлагат депутатите от ПГ на „ДПС-Ново начало“. Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание“, допълват оттам.

В мотивите към него се казва, че рязкото увеличение на случаите с използване на малолетни и непълнолетни за създаването и безнаказаното разпространението в киберпространството на материали с порнографско съдържание нанася непоправими щети на обществото.

Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко, НК трябва да бъде променен в този дух

В голямата си част в действащия Наказателен кодекс, се казва в мотивите, наказанията са ниски, а глобите нищожни. В редица текстове липсва минимален размер на наказанието, а максималните размери са ниски, за да осигурят генералната превенция на закона. Това кара извършителите на тези гнусни деяния да се чувстват безнаказани или да получават ниски наказания, и да продължават своите извратени действия.

„Убедени сме, че подобни деяния трябва да бъдат наказвани с цялата строгост на закона, което да осигури по-солидна защита на най-ценните и уязвими групи в обществото ни. Надяваме се, с приемането на предложените от нас текстове никога повече извратени педофили и престъпници да не бъдат освобождавани под смешна парична гаранция и това да не предизвиква справедливия гняв и реакция на обществото, се казва в мотивите към законопроекта“, пише в още в поста.

„Последният подобен случай, който скандализира обществото, бе освобождаването под пренебрежимо малка парична гаранция на арестувания, затова че заснемал със скрити камери училищните тоалетни, директор на 138-о училище в София Александър Евтимов. По официална информация от говорителя на Софийската районна прокуратура Николай Николаев той е привлечен за две отделни тежки престъпления. Първото е за държане на специално-техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, извършено в качеството на длъжностно лице и второто е за създаване на порнографски материал с участието на непълнолетни лица“, съобщават от „ДПС–Ново начало“.