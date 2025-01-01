Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу 31-годишния учител за сексуално престъпление спрямо ученичка, ненавършила 14 години.

Задържаха учител за сексуални отношения със седмокласничка в София

Христо Кирев е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29 юли в хостел в ж.к. „Студентски град“ в гр. София се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст - ученичка от същото училище.

По случая е започнато разследване за престъпление по чл.151, ал.1, от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели и е установено, че преди инкриминираното деяние Христо Кирев и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.

Предстои делото да започне в Софийския районен съд.