48-годишен мъж е с повдигнато обвинение от Районната прокуратура в Кърджали за хулиганство в ареста на местното полицейско управление, съобщиха от обвинението.

От държавното обвинение посочат, че проявата на обвиняемия е от 27 декември тази година. Тогава той е бил задържан в ареста за 24 часа, след подаден сигнал, че буйства и троши вещи в нощен клуб в областния град.

В помещението на Районното управление арестантът продължил да се държи непристойно, като изкъртил обезопасителна решетка, метален радиатор и предизвикал наводнение.

Повдигнатото му обвинение е за грубо нарушаващи обществения ред действия и повреда на чужди движими вещи, като деянието се отличава с изключителна дързост, допълват от Районна прокуратура.

Обвиняемият е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, внесено е и искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.