Институциите реагират своевременно при случаи на необосновано покачване на цените и налагат санкции на нарушителите, като стриктно следят спазването на Закона за въвеждане на еврото. Това стана ясно на редовно заседание на Механизма за еврото, свикано от министър-председателя Росен Желязков.

По време на срещата председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев и изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Христо Марков отчетоха резултатите от извършения до момента контрол.

От НАП съобщиха, че в цялата страна са извършени близо 700 проверки. Контролът обхваща както големите търговски вериги, така и малките квартални магазини и локалните търговци. При установени нарушения вече са наложени санкции. От началото на следващата година агенцията ще увеличи капацитета си във всички териториални дирекции, за да реагира по-бързо на сигнали от граждани.

От КЗП посочиха, че са извършени няколко хиляди проверки, основно в хранителни магазини. Данните показват, че 80% от нарушенията са при храни, 10% – при лекарства, и 10% – при стоки за бита. Проверките ще продължат и ще обхванат и сектора на услугите.

Двете институции следят внимателно ценообразуването и двойното обозначаване на цените в лева и евро върху етикетите. От началото на 2026 г. КЗП и НАП ще спрат да издават предписания и ще преминат директно към налагане на санкции на недобросъвестните търговци.