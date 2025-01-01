Разследват сбиване между роднини в Ловешко, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 27 декември. Първоначално е възникнало сбиване между 77-годишен и 54-годишния му син от една страна и 65-годишна жена и 43-годишния ѝ син от друга.

Бащата и синът са били задържани, а другите участници в конфликта са откарани към болница в Плевен - без опасност за живота.

При сбиването са нанесени материални щети по къщата. Около два часа по-късно е подаден сигнал за нанесени значителни материални щети по два паркирани автомобила, като едното превозно средство е собственост на един от задържаните мъже, а другото на 30-годишен мъж от Тетевен.