Две жени пострадаха при сбиване в Кюстендилско, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 25 декември след конфликт между група в нетрезво състояние в село Джерман.
С леки телесни повреди са две млади жени - на 25 и на 29 г., счупени са и стъкла и фар на кола.
При друг слуай - в навечерието на Коледа в Районно управление-Рила е подаден сигнал от 35-годишна жена, че ѝ е нанесен побой от 22-годишният ѝ бивш партньор.
Извършителят е бил задържан и за случая е уведомена прокуратурата.