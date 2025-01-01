Две жени пострадаха при сбиване в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 25 декември след конфликт между група в нетрезво състояние в село Джерман.

С леки телесни повреди са две млади жени - на 25 и на 29 г., счупени са и стъкла и фар на кола.

При друг слуай - в навечерието на Коледа в Районно управление-Рила е подаден сигнал от 35-годишна жена, че ѝ е нанесен побой от 22-годишният ѝ бивш партньор.

Извършителят е бил задържан и за случая е уведомена прокуратурата.