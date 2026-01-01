Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС – Ново начало, обяви, че сезира прокуратурата във връзка с действията на отстранената прокурорка Теодора Георгиева. Според Пеевски сигналът на Георгиева представлява „активно мероприятие“ на ПП-ДБ.

Пеевски посочва, че е сезирал ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и е изпратил копие до Европейската прокуратура заради твърденията, които определя като лъжливи и изфабрикувани във фалшив „сигнал“ от Георгиева.

Европрокурор Теодора Георгиева е подала сигнал за заплахи до министър Янкулов

„За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година, но до днес не съм получил отговор от прокуратурата“, заяви Пеевски.

По думите му, всеки опит за „набеждаване, клевети и омаскаряване“ от страна на Георгиева, която според него е компрометирана и е злепоставила България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината.

Пеевски подчертава, че истината включва: Връзките на Георгиева с „мрежата на Сорос“ и „прокопиевата клика“; Аферата ѝ с Петьо Еврото; Обвързаностите ѝ със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев.

Според Пеевски тези действия целят да „фабрикуват поредното активно мероприятие“, с което да се осигури медиен и информационен чадър на замесените в случая „Петрохан“ – ПП-ДБ – и да се подготви служебна победа в „най-нечестните избори“, включително чрез изборни измами и заблуда на българското общество.