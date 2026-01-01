Действително е установено извършване на незаконна сеч и незаконно застрояване в землището на район Приморски, Варна. Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в отговор на въпрос на Коста Стоянов от ПГ „Възраждане“ за извършени и продължаващи незаконно строителство и незаконна сеч на вековна гора в местността „Баба Алено“, курортен комплекс „Чайка“, район Приморски, Варна, от страна на украинската групировка КУБ (Корпорация КУБ, КУБ - Дивелъпмънтс ООД, „Форест Клуб Варна“ ООД, ВилАпарт Арканум ООД и други, свързани с нея и нейния управител дружества).

По думите на Христанов през периода 2023-2025 г. са подадени множество сигнали, сходни със сигнала в поставения от Коста Стоянов въпрос, през приложение „Защити гората“. Искане за извършване на проверки е постъпило и от страна на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи във Варна.

Регионалната дирекция по горите във Варна е извършила множество проверки по всички подадени сигнали в горски територии държавна и частна собственост в района. Проверки са извършвани по служебно постъпила информация за изготвен проект за подробен устройствен план за регулация и застрояване с цел реализиране на инвестиционно намерение, като се засягат и поземлени имоти в горски територии. За тези имоти не са приложени нормативно изискуемите процедури за промяна на предназначението от горска в урбанизирана територия по реда на Закона за горите, заяви министър Христанов.

Той допълни, че в хода на предходните проверки, както и извършени последващи проверки в края на февруари 2026 г., действително е установено извършване на незаконна сеч, включително изкореняване и премахване на дървесна растителност, както и незаконно застрояване в 15 поземлени имота. След всяка от проверките служителите на Регионалната дирекция по горите във Варна са съставили констативни протоколи, съставени са актове за установяване на административни нарушения. Сигнал е изпратен до Районната прокуратура във Варна за преценка за наличие на престъпление.

Министър Христанов уточни, че част от засегнатите имоти са с ограничен достъп поради ограждането им от собствениците, което не дава възможност за пряк оглед на място и оценка на щетите върху горската територия.