30-годишен мъж нападна с удари 40-годишната си приятелка в село Ягодово, община Берковица, съобщиха от полицията.

Сигналът за агресията е подаден на 28 декември.

Две жени пострадаха при сбиване в Кюстендилско, млад мъж преби бившата си приятелка

Установено е, че на 27 декември в къща, след употреба на алкохол от двамата, е възникнал скандал, при който мъжът е нанесъл няколко удара с юмрук по лицето ѝ.

На 28 декември жената е напуснала къщата, тъй като е била изгонена от него и потърсила помощ от съседите.

Прегледана е от медици и са констатирани наранявания. Извършителят е задържан.