26-годишен шофьор е в тежко състояние след катастрофа в Шуменско, съобщиха от полицията.

23-годишен пътник също е пострадал. Инцидентът е станал на 28 декември - на разклона за село Васил Друмев, в посока към село Илия Блъсково.

При излизане от завой, водачът не е съобразил скоростта си и се е ударил се последователно в две крайпътни дървета.

Продължил движението си, след което се спрял в дясната пътна лента. Водачът е настанен в болница - с опасност за живота, като му е взета кръвна проба и урина за химичен анализ.

При друг случай - 24-годишен шофьор е пострадал тежко при катастрофа на 26 декември край село Марково - в посока към село Кюлевча.

Водачът е загубил контрол над автомобила. Излязъл вдясно по посока на движението си, напуснал пътното платно. Ударил се в бетонен отводнителен канал. Водачът, 24-годишен

Той е с множество травми на череп, гръден кош и вътрешни органи. Настанен е за лечение в болница.